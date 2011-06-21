Гостаможслужба против увеличения суммы товаров, ввозимых в Украину беспошлинно

Государственная таможенная служба Украины выступает против увеличения суммы товаров, ввозимых в Украину беспошлинно, с 200 евро до 2 000 евро.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал журналистам председатель Государственной таможенной службы Украины Игорь КАЛЕТНИК, комментируя предлагаемую в Таможенном кодексе норму о беспошлинном ввозе гражданами Украины товаров на сумму до 2 тыс. евро.

По мнению И.КАЛЕТНИКА, увеличение стоимости товаров не облагаемых пошлиной при ввозе в Украину может привести к существенному сокращению поступлений от таможенных сборов в Госбюджет страны.

«Нам необходимо очень внимательно просчитать угрозы, которые возникнут в случае принятия этой нормы. Мы можем себе представить, что будут организовываться группы граждан, к примеру, 5 человек в одном микроавтобусе смогут беспошлинно переместить через границу товара на сумму в 10 тыс. евро», - отметил глава Гостаможслужбы и добавил: «Мы посчитали, что снижение поступлений в бюджет может составить около 3 млрд. грн. в год».

И.КАЛЕТНИК убежден, что 200 евро достаточная сумма для ограничения объема товаров, ввозимых в Украину беспошлинно.

В свою очередь, глава Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК считает, что вопрос увеличения суммы стоимости товаров не облагаемых таможенными пошлинами является дискуссионным. «То, что 200 евро это слишком мало, не вызывает сомнений, но на сколько эту сумму следует увеличивать можно обсуждать», - отметил он.

По мнению народного депутата Сергея ТЕРЕХИНА, сумма в 2 000 евро является необоснованно завышенной. Он считает, что такая высокая сумма позволит ввозить в Украину огромное количество товаров беспошлинно, что негативно отразится на экономике страны.

Как сообщал УНИАН, 17 мая этого года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Таможенный кодекс. Среди изменений есть норма, которая предусматривает, что товары, суммарная стоимость которых не превышает 2 000 евро и которые перемещаются гражданами Украины через границу Украины в ручной клади или в сопровождаемом багаже не более одного раза в 10 дней, освобождаются от налогообложения.