Сегодня цена золота на мировом рынке достигла максимума - эксперт

Цены на золото на спотовом рынке во вторник, 21 июня, достигли уровня выше 1540 долл./тр.унция, двигаясь в боковом тренде в диапазоне 1544,50-1542,65 долл./тр.унция, отмечают эксперты X-Trade Brokers Ukraine.

Июньские фьючерсы на бирже СОМЕХ торгуются на отметке 1545,40 долл./тр.унция. Августовские – на 0,40 долл. ниже. Так называемые «утренние» цены на рынке драгоценных металлов в Лондоне 21 июня составили 1543,00 долл./тр.унция против «вечерних» 1544,00 долл./тр.унция в ходе торговой сессии понедельник.

Азиатские торги во вторник проходили в динамике снижения высоких цен. Показатели фючерсов, как отмечают эксперты X-Trade Brokers Ukraine, свидетельствуют о приближающейся коррекции. Инвесторы в ожидании выступления Бена Бернанке после заседания ФРС США.