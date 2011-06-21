Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9950-7,9965 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9950/7,9990, к 12:00 сузился спрэд 7,9950/7,9985. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9950/7,9965 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2854/57, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2855/57. К закрытию торгов цены не изменились. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,9720 (-0,1905).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4305/1,4380. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,4770/11,4855, к 12:00 цены ушли вниз 11,4690/11,4750. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись 11,4740/11,4820.