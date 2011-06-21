Налоговики Винницкой области мобилизовали в бюджеты 1,6 млрд. грн.

В январе-мае 2011 года органами Государственной налоговой службы в Винницкой области в бюджеты всех уровней мобилизовано 1576,9 млн. грн., что на 34,3%, или на 402,4 млн. грн. больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в отделе общественных связей ГНСУ в Винницкой области.

Согласно сообщению, за отчетный период поступления в Госбюджет составили 885,5 млн. грн., что на 48,6% больше января-мая 2010 г. В местные бюджеты поступило 691,3 млн. грн., что на 19,4%, или на 112,6 млн. грн. превышает фактические поступления января-мая 2010 года.

Прирост поступлений обеспечен по налогу на прибыль предприятий - на 113,5%, или на 131,6 млн. грн., части прибыли (дохода) государственных предприятий, которая изымается в бюджет - на 98%, или на 2,4 млн. грн., сбору за специальное использование водных ресурсов - на 70,7%, или на почти 4 млн. грн., сбору в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ - на 37,2%, или на 2,7 млн. грн., налогу на добавленную стоимость - на 33%, или на 73,7 млн. грн., налогу с доходов физических лиц - на 23,4%, или на 98,8 млн. грн., сбору на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства - на 17,9%, или на 0,7 млн. грн., плате за землю - на 17,2%, или на 12,8 млн. грн., единому налогу для субъектов малого предпринимательства - на 16,6%, или на 3,4 млн. грн., акцизному сбору с произведенных в Украине товаров - на 14,4%, или на 32,7 млн. грн.

В отраслевом разрезе наибольшие суммы налогов в бюджеты всех уровней поступили от промышленных предприятий, их доля поступлений в общем объеме составляет 38,3%. Удельный вес поступлений от предприятий, занимающихся производством электроэнергии, газа и воды составил 13,1%, торговли - 7,6%, транспорта и связи - 5,5%, строительства - 3,8%, операциями с недвижимостью - 3,3%. Доминирующее положение в структуре поступлений в сводный бюджет от предприятий промышленности принадлежит пищевой отрасли (79,6%). Здесь наибольший удельный вес в поступлениях занимают платежи от предприятий ликероводочной промышленности - 65,9%.