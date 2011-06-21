Золото подорожало на фоне сохраняющейся нестабильности в Греции - эксперт

Цена золота к концу прошлой недели выросла на фоне сохраняющейся нестабильности вокруг ситуации с долгами Греции и стремлением инвесторов вложить средства в надежный актив.

Так прокомментировал агентству УНИАН ситуацию на рынке драгоценных металлов первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

Как сообщил эксперт, к закрытию торгов в конце прошедшей недели золото подорожало до 1530 долларов за тройскую унцию. Дополнительную поддержку золоту оказал дешевеющий доллар, к которому металл котируется разнонаправленно. Американская валюта подешевела к евро до 1,4210 доллара за евро против 1,4181 доллара за евро к концу торгов.

В.СКИДАН отметил, что после рекордного роста в 2010 году на 30%, в январе 2011 года стоимость золота снизилась. Однако уже в марте цена возобновила рекордный рост и достигла 1450 долларов за унцию. В апреле рост стоимости металла продолжался, и цена превысила отметку в 1500 долларов. Основными факторами ее поддержки являлись долговой кризис в Европе и ускорение инфляции в разных странах. Исторического рекорда цена на золото достигла в мае, добравшись до отметки в 1577 доллара за унцию.

По информации эксперта, цены на золото на украинском рынке на минувшей неделе варьировались в пределах 393/396 грн. за грамм в слитках от 100 до 1000 граммов.