Хомутынник прогнозирует, что новый Таможенный кодекс будет принят уже в сентябре

Народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии регионов, председатель Комитета ВР по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК заявил, что Таможенный кодекс в новой редакции имеет шансы быть принятым парламентом уже в начале следующей сессии (речь идет о сентябре 2011 года - УНИАН). Об этом он сказал во время комитетских слушаний на тему «Общественное обсуждение проекта новой редакции Таможенного кодекса Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата Украины, В.ХОМУТЫННИК отметил, что после первого чтения от народных депутатов в комитет поступило около 850 замечаний и предложений, которые сейчас прорабатываются. Он напомнил, что в профильном комитете была создана рабочая группа, итогом деятельности которой стала разработка законопроекта «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины», который в мае этого года был принят Верховной Радой за основу. «В проекте учтены ключевые принципы реформирования таможенной службы Украины: значительно сокращены сроки таможенного оформления товаров, существенно ограничена возможность проведения безосновательных переосвидетельствований товаров, либерализована процедура таможенного контроля и тому подобное», – отметил он.

В.ХОМУТЫННИК отметил, что впервые на законодательном уровне урегулирован вопрос обеспечения уплаты платежей, предусмотрена система управления рисками, которые являются основой таможенного контроля, а также учрежден институт уполномоченного оператора экономической деятельности.