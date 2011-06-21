Сегодня, 21 июня в Кировограде открылся первый Форум деловых людей – площадка диалога между экспертами, представителями гражданского общества и предпринимателями-практиками.

Как передает корреспондент УНИАН, открывая форум, народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ заявила, что главная его цель – обсуждение в регионах глобальных и локальных вызовов, стоящих сегодня перед Украиной, а также подготовка альтернативного социально-экономического курса, который реально позволит улучшить качество жизни людей, привлечь инвестиции, создать рабочие места.

По словам народного депутата, для старта форума Кировоград выбран не случайно. «Попытки разделить страну по географическим, национальным, историческим признакам не прекращаются, а только усиливаются. Примером этому являются события, разворачивающиеся накануне 22 июня. Тем самым отвлекается внимание от реальных проблем, с которыми сталкиваются люди дела на Востоке и Западе, Юге и Севере страны. Поэтому для начала гражданского диалога именно центр Украины является самым подходящим местом. Сегодня мы здесь еще и потому, что по большинству показателей социально-экономического развития Кировоградская область – среднестатистический регион Украины. Ответив на самые острые вопросы развития Кировоградщины, мы сможем лучше понять, что не работает на национальном уровне», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она проинформировала участников форума о деятельности Всеукраинской гражданской акции «Вперед» и пригласила их 1 июля в Киев, чтобы принять участие в работе Народной коллегии, председателем которой она является. Также Н.КОРОЛЕВСКАЯ обратилась к предпринимателям Кировоградщины с просьбой поддержать социальную инициативу активистов акции «Вперед» и предоставить 22 июня ветеранам и инвалидам скидки на товары и услуги. «Это будет реальной помощью пожилым людям, которые победили в Великой отечественной войне», - отметила депутат.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ сообщила, что Форум деловых людей пройдет в ключевых областях Украины. По результатам проведенных обсуждений осенью будет представлена национальная программа «Конкурентная Украина», которая станет обобщенным предложением гражданского общества, предпринимателей и местных громад по выходу из глубокого социального и экономического кризиса, в котором оказалась Украина.

Во время работы Форума деловых людей в Кировограде его участники обсудили пенсионную реформу, изменения в Налоговый кодекс, а также пути детенизации экономики. Выступающие на форуме вносили свои предложения по стимулированию социально-экономического развития региона, созданию рабочих мест, привлечению инвестиций. Особое внимание было уделено вопросам упрощения условий открытия и ведения бизнеса.

По результатам работы форума в Кировоградской области выбраны представители, которые войдут во всеукраинскую инициативную группу по разработке программы «Конкурентная Украина».