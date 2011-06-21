Только шесть предприятий из тысяч обжаловали в суде отказ на автоматическое возмещение НДС - ГНСУ

Только шесть предприятий из нескольких тысяч, которым было отказано в праве на автоматическое возмещение НДС, обратились в суд. По одному из исков уже принято решение в пользу налоговой службы. Об этом заявил заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины Александр КЛИМЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНС, он напомнил, что отбор претендентов на автоматическое возмещение проводит специальная компьютерная программа. «В среднем полторы-две тысячи плательщиков ежемесячно не проходят отбор, потому что не отвечают критериям, определенным Налоговым кодексом. За все время, пока работает механизм автоматической компенсации, только шесть предприятий обратились с иском в суд », - отметил А.КЛИМЕНКО.

По его мнению, приведенная статистика свидетельствует о том, что законодательные требования воплощены в жизнь правильно и эффективно, а отбор претендентов на право возвращения налога на добавленную стоимость осуществляется объективно.

Как сообщалось, Налоговый кодекс определяет ряд критериев, которым должно отвечать предприятие для получения права на возмещение НДС. В частности, одним из важнейших параметров является уровень средней заработной платы – не менее 2,5 минимальных зарплат.