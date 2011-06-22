Люксембург - самое богатое государство ЕС, Болгария - беднейшее

Люксембург является самым богатым государством среди 27 членов Европейского союза по ВВП, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. При анализе данных за 2010 год агентство оценивало ВВП в странах ЕС в стандартах покупательной способности /Purchasing Power Standard, PPS/ - условных денежных единицах, устраняющих различия в ценах в разных государствах.

Евростат оценил ВВП Люксембурга в 283 единицы /при среднем уровне ЕС в 100/. За этим государством следуют Нидерланды /134 единицы/, Дания, Ирландия, Австрия /по 125 единиц/, Швеция /123/, Германия /119/, Бельгия /118/, Финляндия /116/. По данным Евростата, ВВП Великобритании составил 113 единиц, Франции - 107, Италии - 100.

ВВП Румынии и Болгарии оказались ниже среднего уровня примерно на 55% и составили, соответственно, 45 и 43 единицы. Таким образом, Болгария, по подсчетам Евростата, оказалась беднейшим государством ЕС, передает ПРАЙМ-ТАСС.

В состав Евросоюза входят: Бельгия, Германия, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения, Словакия, Финляндия, Эстония /используют евро/, а также Болгария, Чехия, Дания, Латвия, Литва, Венгрия, Польша, Румыния, Швеция и Великобритания.