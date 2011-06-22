На сегодняшних торгах ожидается новый виток падения доллара - эксперт

На торгах в среду, 22 июня, в целом ожидается новый виток падения доллара против его высокодоходных конкурентов. Пара евро/доллар попытается приблизиться к отметке 1.45. Британский фунт, возможно, укрепится до планки 1.63, а швейцарский франк в очередной раз испытает на прочность поддержку 0.84, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, в среду состоится очередное заседание ФРС США относительно денежно-кредитной политики. Заседание Комитета по операциям на открытом рынке и пресс-конференция председателя ФРС Бена Бернанке зададут основной вектор движения доллара на ближайшее время. Учитывая не лучшие показатели вышедших в последнее время макроэкономических индикаторов в США, ожидается, что выступление главы ФРС будет более жестким, чем ранее, в противном случае валюта США может снова оказаться под давлением.

В первой половине дня участников рынка также ожидает публикация протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, а позднее индикатор потребительской уверенности еврозоны и индекс цен на жильё в США.