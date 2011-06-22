Межбанк: открытие торгов - 7,9965/8,0015 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,9965/8,0015 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2865/0,2868, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,5155/11,5235. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,4397/1,4399 (вторник — 1,4350/1,4352).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH расчетами SPLIT – 7,9790/7,9890.