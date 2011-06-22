Минфин разместил ОВГЗ на 109,5 млн. грн.

Министерство финансов Украины во вторник, 21 июня, разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 109 млн. 523,7 тыс. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, были размещены облигации со сроком погашения 6 июня 2012 года на сумму 65,05 млн. грн. с доходностью 7,95% и облигации со сроком погашения 30 апреля 2014 года на сумму 44,47 млн. грн. с доходностью 10,1%.

Справка УНИАН. По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в 2010 году поступило 40,424 млрд. грн.

Всего в 2010 году Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных с целью увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины», банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 70,657 млрд. грн.