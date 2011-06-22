В Украине в январе-мае рост ВВП составил 5%

В январе-мае 2011 года рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составил 8,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

На фоне уменьшения базы сравнения прошлого года в мае произошло ускорение экономического роста ИПБО до 9,1% в годовом выражении (6,7% в апреле).

По данным НБУ, наращивание объемов промышленного производства способствовало увеличению его вклада в рост ИПБО с 3,7 п. п. в апреле до 6,4 п. п. в мае.

Уменьшение базы сравнения прошлого года на фоне повышенного спроса на топливо внутри страны способствовало ускорению роста промышленного производства с 4,9% в апреле в годовом измерении до 8,6% в мае. Вклад производства кокса и продуктов нефтепереработки значительно вырос — с "минус" 1,8 п. п. в апреле до 0,6 п. п. в мае именно в связи с ростом производства нефтепродуктов. Внешний спрос в мае почти не изменился и, соответственно, не имел значительного влияния на показатели промышленности - экспорто-ориентированные отрасли увеличили вклад в прирост производства в основном за счет уменьшения базы сравнения прошлого года.

В мае рост строительства продолжался высокими темпами, прирост объемов строительных работ по сравнению с соответствующим периодом прошлого года ускорился с 11,6% за 4 месяца до 13,2% за 5 месяцев. Как и в предыдущие месяцы, основные строительные работы осуществлялись в рамках подготовки к чемпионату Евро-2012 и финансировались в основном за счет государственных средств.

Также сообщается, что рост реальных заработных плат способствовал дальнейшему наращиванию объемов розничного товарооборота (15,5% за 5 месяцев к соответствующему периоду прошлого года), что определяло высокий уровень внутреннего потребительского спроса.

Сдерживающим фактором развития отрасли выступала сложная экономическая ситуация в Беларуси, которая негативно отразилась на показателях розничной торговли в приграничных регионах - Черниговской, Житомирской, Ровенской и Волынской областях.

По данным Нацбанка, в соответствии с динамикой ИПБО рост ВВП в мае незначительно ускорился. Рост ВВП за 5 месяцев остался на уровне около 5%.