Тигипко: инфляция в Украине до 10% по итогам года будет удачей правительства

Если по итогам года в Украине удастся удержать инфляцию на уровне до 10%, то это будет удачей правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО, говоря об инфляционных ожиданиях по итогам года.

«Если нам в этом году удастся сохранить инфляцию ниже 10%, уверен, для нас это будет удачей», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине по результатам 2011 года с 10,7% до 11,4%.

Справка УНИАН. В госбюджете Украины на 2011 год предусмотрен уровень инфляции (декабрь к декабрю) 8,9%.