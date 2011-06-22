Тигипко не исключает, что очередной транш кредита МВФ будет предоставлен в конце сентября

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО не исключает, что в случае начала работы миссии Международного валютного фонда (МВФ) по пересмотру программы сотрудничества с Украиной в конце августа средства очередного транша будут предоставлены уже в конце сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО заявил сегодня на брифинге.

«Если миссия прибудет в конце августа, то где-то в конце сентября мы можем получить деньги МВФ», - сказал он.

Напомним, 21 июня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что приезд миссии МВФ в Украину для пересмотра программы сотрудничества ожидается в сентябре.

Справка УНИАН. Новая программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.

Как заявлял глава представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР, для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда Украина должна выполнить ряд требований.