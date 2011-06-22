Тимошенко: никаких долгов перед Минобороны России не существует

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что у нее нет никакого долга перед Министерством обороны Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на брифинге.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, это подтверждается тем, что долг, о существовании которого якобы идет речь, не может учитываться 15 лет. «Таких сумм, о которых идет речь, даже близко не было», - сказала она.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что государство Украина никаких обязательств по каким-либо соглашениям с частными структурами иметь не может. Все это провокации, которые хорошо спланированы и которые делаются для того, чтобы помочь В.ЯНУКОВИЧУ расправиться со своими политическими оппонентами», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что для нее является своеобразным комплиментом, что команда В.ЯНУКОВИЧА «вытащила против нее дело 15-летней давности».

Она сказала, что все уголовные дела против нее разваливаются, и поэтому не остается ничего другого, как доставать вопросы из 1996 года и деятельности ЕЭСУ. «Никто не должен никаких долгов покрывать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в СМИ появилось письмо министра обороны России Анатолия СЕРДЮКОВА к премьеру Николаю АЗАРОВУ от 10 июня 2011 года, в котором Министерство обороны России просит погасить долг корпорации "Единые энергетические системы Украины" в сумме 405,5 млн. дол.

"Министерство обороны Российской Федерации обращается к вам для решения вопросов, связанных с неподобающим выполнением корпорацией "Единые энергетические системы Украины" взятых на себя обязательств перед Министерством обороны РФ на выполнение генерального соглашения... о порядке поставок продукции производственно-технического назначения для нужд Министерства обороны РФ", - отмечается в письме.

"В результате неподобающего выполнения соглашений общая сумма непогашенной задолженности корпорации "ЕЭСУ" перед Министерством обороны РФ составляет 405,5 миллионов долларов", - заявили в российском ведомстве.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о погашении существующей задолженности в сумме 405,5 миллионов долларов", - уточняет А.СЕРДЮКОВ.

Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию «ЕЭСУ».

В ответ на это в БЮТ заявили, что власть привлекает Россию для усиления политических репрессий против бывшего премьер-министра, лидера «Батькивщины» Ю.ТИМОШЕНКО.