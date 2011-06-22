Завтра под председательством Януковича состоится заседание Совета инвесторов

23 июня под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА состоится пленарное заседание Совета отечественных и иностранных инвесторов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Советник Президента - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Андрей ГОНЧАРУК сообщил, что главная задача заседания совета – углубить непосредственный диалог власти и бизнеса на высшем уровне и усовершенствовать механизм взаимодействия Президента Украины и крупнейших инвесторов в экономику нашего государства.

По его словам, во время заседания планируется рассмотреть широкий круг вопросов по завершению реформирования регуляторной сферы и судебной системы, улучшению условий ведения бизнеса в Украине, улучшению инвестиционного климата.

Кроме того, предусматривается обмен мнениями по земельной реформе, а также инновационных подходов в аграрной, металлургической, банковской сфере, сфере высоких технологий и электронного управления.

А.ГОНЧАРУК отметил, что разработанная концепция деятельности Совета отечественных и иностранных инвесторов должна обеспечить активизацию деятельности системы аналогичных советов, созданных во всех регионах Украины и при центральных органах исполнительной власти.

Он заверил, что предоставленные инвесторами рекомендации будут проанализированы, и на их основе будет подготовлено соответствующее поручение главы государства.

Совет отечественных и иностранных инвесторов был создан Президентом для совместного с крупнейшими инвесторами определения основных направлений государственной политики по улучшению инвестиционного климата в Украине. Совет должен способствовать привлечению и эффективному использованию отечественных и иностранных инвестиций для обеспечения развития экономики нашего государства, ускорения его интеграции в европейскую и мировую экономические системы.

Совет предоставляет предложения Президенту Украины по стимулированию инвестиционной деятельности в Украине, формированию привлекательного инвестиционного имиджа нашей страны с учетом передового отечественного и иностранного опыта.