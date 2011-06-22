Торги на межбанке закрылись котировками 7,9940-7,9960 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9965/8,0015, к 12:00 цены понизились к 7,9960/7,9990. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9940/7,9960 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2865/0,2868, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2865/0,2867. К закрытию торгов цены снизились к 0,2860/0,2862. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,0050 (+0,0330).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4350/1,4430. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,5155/11,5235, к 12:00 цены понизились до 11,5145/11,5215. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,4960/11,5020.