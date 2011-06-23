На сегодняшних торгах доллар продолжит снижение - эксперт

Валютная пара EUR/USD в четверг может снизиться к уровню 1.4300, а в случае пробития данной отметки, и в более низкий район – 1,4200. Пара GBP/USD может отойти к отметке 1.6000. Что касается USD/JPY и USD/CHF, то движения по этим парам, скорее всего, будут проходить в диапазонах, соответственно, 80.00–81.00 и 0.8350–0.8450, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, в четверг участникам рынка стоит обратить внимание на индексы PMI европейских стран. Прогноз в целом положительный, поэтому можно ожидать укрепления европейской валюты. Что касается новостей из США, то прогнозы по ним, напротив, говорят о возможном снижении курса доллара. Так, например, ожидается некоторый рост числа первичных заявок на получение пособия по безработице, а также снижение объема продаж на первичном рынке жилья.