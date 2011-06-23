Межбанк: открытие торгов - 7,9945/7,9985 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 7,9945/7,9985 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2847/50, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,4055/11,4125. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,4270/72 (среда — 1,4397/99).

В среду Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH расчетами SPLIT (условие покупки с разными датами валютирования) – 7,9790/7,9890.