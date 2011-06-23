Янукович открыл заседание Совета инвесторов. Среди участников: Ахметов, Новинский, Фирташ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает важность сотрудничества бизнеса и власти для продолжения реформ в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая планерное заседание Совета отечественных и иностранных инвесторов.

«Барометр в виде бизнеса покажет, в ту ли сторону ветер дует, или нет», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что бизнес должен дать ответ, устраивает ли его существующий уровень партнерства с властью, нужно ли вносить изменения в эти отношения, и вообще, правильно ли проводятся реформы в Украине.

Президент отметил, что он в большинстве случаев прислушивается к предложениям, которые вносит бизнес: «Я благодарен за предложения, какие вы вносили, большинством из них я пользуюсь».

Обращаясь к бизнесу, Президент спросил: «Какая погода в Украине, с вашей точки зрения».

В.ЯНУКОВИЧ захотел узнать, создает ли она сегодня условия «для мотивации ведения бизнеса в Украине, вызывает ли она у вас эмоции, которые бы вас вдохновляли вкладывать средства в Украину, что бы вы хотели для того, чтобы власть на всех ее уровнях сделала для улучшения этого климата».

Президент подчеркнул, что для него и его команды, которая несет ответственность за положение дел в стране, мнение крупного бизнеса очень важно. Вместе с тем он заметил, что ответственность за состояние дел в стране должна быть двусторонней.

При этом В.ЯНУКОВИЧ призвал бизнес расширять работу над социальными проектами и вкладывать средства в будущее - «а оно у нас общее».

Также Президент призвал бизнес принимать участие в реформах, которые осуществляются в Украине. «Я убежден, что мы обречены сотрудничать вместе и рассчитывать, что мы будем заниматься реформами всю жизнь, потому что мир меняется, и современные вызовы, существующие сегодня в мире, они также будут меняться. И нам нужно будет все время пристраиваться и своевременно принимать решение», - сказал Президент.

В пленарном заседании принимают участие бизнесмены, которые осуществили самые большие инвестиции в экономику Украины. Среди них Ринат АХМЕТОВ, Вячеслав БОГУСЛАЕВ, Вадим НОВИНСКИЙ, Дмитрий ФИРТАШ, а также много бизнесменов, которые представляют крупные иностранные компании, такие как «Макдональдз», «Эрнст Энд Янг», «Арселор Миталл», «Лукойл», «Майкрософт».

Также на встрече присутствуют руководители крупных банков, в частности «Сбербанка России», «Райфайзенбанка», «Банка ВТБ» и других.