Объемы возмещения НДС возросли в 2,6 раза — до 16,7 млрд. грн.

Объемы возмещения НДС в январе-мае 2011 года возросли в 2,6 раза против соответствующего периода 2010 года - до 16,7 млрд. грн.

Об этом сказал заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины Александр КЛИМЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе ГНС.

Он подчеркнул, что при этом постоянно растет доля возмещений, проведенных в автоматическом режиме. Количество плательщиков, которые пользуются правом автоматического получения компенсации НДС, увеличилось с начала года в пять раз, а возмещенные им суммы - в 4,2 раза.

Больше 15 млрд. грн. (92%) возмещения получили предприятия-экспортеры, в том числе в мае - 4,1 млрд. грн.

«Эти показатели свидетельствуют, что нам удалось навести порядок в самом сложном вопросе работы налогового ведомства. Мы прекратили накапливать долги, сумели ввести эффективный контроль для предотвращения безосновательных возмещений, а также разработали прозрачные и работоспособные процедуры уплаты компенсаций добросовестным налогоплательщикам», - отметил А.КЛИМЕНКО.

Предприятиям с иностранным капиталом за пять месяцев возмещено 7,6 млрд. грн. Объемы выплат таким предприятиям имеют стойкую тенденцию к росту: ежемесячное возмещение в мае выросло из 1,3 млрд. грн. до 1,5 млрд. грн.

«Я уверен, что это положительно повлияет на инвестиционный климат в стране и улучшит репутацию Украине как надежного партнера для зарубежного бизнеса», - подытожил заместитель председателя ГНС.