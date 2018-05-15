Дождались - создание бизнеса "упрощено"

Летом этого года должно облегчиться создание и ведение бизнеса в Украине. Верховная Рада Украины 21 апреля 2011 приняла два закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (3263-VI и N 3262-VI), которые призваны упростить условия начала ведения бизнеса в Украине. Процесс имеет два этапа. Так, первый документ вступил в силу 7 июня, второй заработает с 28 августа нынешнего года. Итак, на сегодня открывать собственный бизнес, как утверждает инициатор принятых законов - Кабинет министров - должно быть проще и менее затратно.

Регистрируй по знакомству

Таким образом, с 7 июня с.г. для регистрации создания юридического лица не требуется формирования уставного капитала (ранее основателями должно было быть оплачено 50% уставного капитала до момента регистрации юридического лица). Следует напомнить, что до принятия указанных изменений минимальный размер уставного капитала для общества с ограниченной ответственностью было установлено на уровне одной минимальной заработной платы, действующей на момент его создания (ст. 52 Закона «О хозяйственных обществах). Также устанавливается, что размер уставного капитала государственного коммерческого предприятия и унитарного коммунального предприятия будет определяться их учредителями самостоятельно.

Указанная смена на практике действительно должна упростить условия создания собственного бизнеса, поскольку ранее сложности возникали, начиная с определением размера уставного капитала при создании общества. Между тем, размер минимальной зарплаты изменяется несколько раз в год, хотя формально в законе была норма, что уставный капитал определяется на дату создания общества. Однако согласно ч. 4 ст. 87 ГК Украины юридическое лицо считается созданным со дня его государственной регистрации. Таким образом, возникала ситуация, когда на дату принятия решения о создании и подписании устава учредителями он соответствовал требованиям закона, однако на дату регистрации, если увеличивалась минимальная заработная плата, регистратор не принимал документы в таком виде, поскольку они оказывались такими, что противоречат действующему законодательству .

Следовательно, основатели были вынуждены заново подписывать устав, утверждать иной размер капитала. Здесь и возникала еще одна проблема, поскольку нужно было до момента регистрации внести 50% уставного капитала, то и, соответственно, учредителям дополнительно нужно было пополнять временный счет в банке до необходимой суммы.

Устранение этих проблем и предоставление полномочий учредителям самостоятельно решать необходимый им размер уставного капитала при создании общества является позитивным шагом к упрощению создания субъектов хозяйственной деятельности. Без сомнения, уставный капитал в размере одной минимальной заработной платы не может быть основой для эффективного открытия и ведения бизнеса.

Вместе с тем, в каждом конкретном случае необходим разный начальный капитал. Например, создание юридического лица для торговой деятельности в отдельном киоске требует значительно меньших затрат, чем создание туристического оператора или отдельного завода. Кроме того, предоставление учредителями возможности оплатить его в течение первого года работы предприятия позволит, с одной стороны, упростить создание общества, поскольку не нужно будет тратить время и средства на открытие временного счета в банке.

Другая часть норм, вступившая в силу с 7 июня, призвана упростить порядки подачи таких документов регистратору и регистрации юридического лица. Однако в этом случае трудно однозначно утверждать, что эти нормы являются положительными и упростят условия ведения бизнеса. Так, указанным законом внесены изменения в ряд норм Закона «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей» относительно отмены обязательности представления нотариально заверенных документов, и предусмотрено, что в отдельных случаях учредители могут подавать «ксерокопию, нотариально заверенную копию».

Итак, главное изменение, что с 7 июня необходимо подлинность подписей учредителей удостоверять нотариально, достаточно подать регистратору письменно оформленный учредительный документ - прошитый, пронумерованный и подписанный учредителями.

На первый взгляд, это действительно упрощает процедуру, поскольку учредителям нужно тратить свое время и деньги на нотариальное оформление учредительных документов, что, как правило, стоит дороже, чем недавно установленный минимальный размер уставного капитала для общества с ограниченной ответственностью. Вместе с тем, фактически эта «упрощенная» процедура открывает ряд возможностей для злоупотреблений и мошенничества. Так, на одной из стадий создания юридического лица не проверяется наличие волеизъявления конкретного учредителя о создании юридического лица. То есть, фактически, имея копию паспорта лица и его идентификационного номера, который мы довольно часто сдаем во все органы (от банков и нотариусов, к отдельным субъектам, с которыми заключаем соглашения или устраиваемся на работу), не задумываясь о последствиях. Лицо записывает данные так называемых учредителей, подделывает подпись и подает эти документы государственному регистратору для регистрации юридического лица. При этом ответственность за результаты деятельности такого юридического лица будут нести ее основатели, а потому не удивляйтесь, если однажды окажется, что вы являетесь владельцами нескольких юридических лиц с не очень хорошей репутацией. Более того, если такое юридическое лицо окажется причастным к определенным преступлениям (например, уклонение от уплаты налогов, легализация денежных средств, полученных преступным путем), то помимо формально директора и бухгалтера, которые будут отвечать за такую ​​"работу", вам крайне сложно будет доказать, что вы ничего не знали об этом преступлении и не были участником преступной группы.

Кроме того, хотя ответственность за соответствие учредительных документов требованиям закона несут учредители, осуществляя их нотариальное удостоверение они могли рассчитывать на консультацию нотариуса и его проверку документов, что упрощало бы процедуру их регистрации или переоформления несколько раз за допущенных ошибок. В частности, деятельность туристических операторов, посредническая деятельность в сфере страхования является исключительной, поэтому если учредители, забыв об этом, впишут еще другие виды деятельности, они не смогут получить лицензию для работы, соответственно, вынуждены будут вносить изменения в документы. Поэтому в данном случае будет не упрощение открытия бизнеса, а наоборот.

Мы попытались узнать у регистратора, можно ли зарегистрировать новое юридическое лицо по обычному письменному уставу, учитывая такие изменения. Однако сами регистраторы еще не знают, как им действовать, а поэтому посоветовали нам подать все документы «по старинке», оформив их нотариально.

Что касается других документов, то в тексте Закона «О государственной регистрации ...» предусмотрено, что заявители имеют право подавать наряду с оригиналами документов их нотариально заверенные копии, или просто копии. Аналогичное разъяснение было предоставлено также государственным регистраторам. Но из текста соответствующих норм закона непонятно, это право заявителей подавать документы, которые они хотят (из вышеперечисленных), или право регистратора выбирать форму из перечня, а для заявителей - только обязанность предоставить такие документы. Скорее всего, регистратор самостоятельно решает этот вопрос по собственному желанию. А поэтому, если у вас нет знакомого регистратора, то и надеяться на упрощение процедуры регистрации не стоит ...

Модельный устав: отдельные специфические положения под вопрос?

Перейдем к другому закону, который вступает в силу с 28 августа этого года. Он предоставит возможность субъектам хозяйствования действовать на основе модельного устава, который будет дополнительно разработан Кабинетом министров для каждого вида предприятия. Трудно говорить о позитивах или негативы такого подхода, не имея формы такого модельного устава. Тем не менее, такая модель должна упростить открытие и ведение бизнеса в Украине, поскольку учредители не всегда знают все требования к оформлению учредительных документов юридического лица и особенности их формирования, а поэтому вынуждены обращаться к специальным компаниям, которые за оплату подготовят их. Если же учредители готовят документы самостоятельно, есть риск, что из-за допущенных ошибок государственный регистратор может отказать в проведении регистрации, поэтому учредители будут вынуждены потратить дополнительное время и средства на доработку документов.

Вместе с тем, решая работать на основании модельного устава, учредители должны быть готовы к тому, что в нем не будут урегулированы отдельные специфические положения, которые иногда целесообразно предусматривать в учредительных документах (в частности, ограничения для директора по заключению отдельных соглашений: отчуждение имущества, получения займов и т.п.).

Таким образом, указанными изменениями предусмотрено как положительные, так и отрицательные изменения для субъектов хозяйствования, а их эффективность, целесообразность и действенность в условиях настоящего мы с вами сможем увидеть уже в ближайшее время.

Зоряна Топорецкая, старший юрист ЮК «Jurimex» (для УНИАН)