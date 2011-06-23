Киевсовет повысил ставку по еврооблигациям с 7,8% до 9,6%

Киевский городской совет принял решение о повышении с 7,8% до 9,6% максимальной ставки годовых по еврооблигациям, которые планируются разместить в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 86 из 110 депутатов Киевсовета.

Как известно, ранее эта ставка составляла 7,8%.

В Киеве должны быть выпущены еврооблигации объемом до 300 млн. дол.

Заместитель председателя Киевской госадминистрации Руслан КРАМАРЕНКО сообщил, что с Министерством финансов предварительно согласован «коридор» заимствований по еврооблигациям.

По его словам, в понедельник планируется «открыть книгу заимствований».

Р.КРАМАРЕНКО сообщил, что на основе этого должно быть принято решение относительно размещения денег.

По его словам, уже 6 июля должно быть окончательное решение относительно получения 300 млн. дол., 200 млн. дол. из которых пойдут в счет погашения предыдущего займа.

Р.КРАМАРЕНКО обратился к депутатам по поводу необходимости созыва 30 июня 2011 года внеочередной сессии Киевсовета для принятия окончательного решения о размещении еврооблигаций.