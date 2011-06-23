Беларусь с РФ и Казахстаном введут ограничение в двухсторонней торговле с Украиной - посол

Беларусь в рамках своих обязательств перед Таможенным союзом с Россией и Казахстаном намерена ввести одновременно с российской и казахстанской стороной с 1 января 2012 года ограничение в двухсторонней торговле с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Валентин ВЕЛИЧКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«В зоне свободной торговли (между Беларусью и Украиной – УНИАН) до 1 января 2012 года никаких изъятий вводиться не будет», - сказал В.ВЕЛИЧКО.

В то же время, по его словам, возможные изъятия во взаимной торговле будут обсуждаться каждой страной – участницей Таможенного союза на двухстороннем уровне.

«Не может быть такого, чтобы участник Таможенного союза, одна из стран – то ли это будет Казахстан, то ли Россия – будут то одним правилом работать: тарифное, нетарифное регулирование, изъятие, а Беларусь будет оставаться в стороне. Она будет подчинена тем законодательным актам, которые приняты в Таможенном союзе», - подчеркнул дипломат.

Отвечая на вопрос корреспонденту УНИАН о том, в отношении каких групп товаров могут быть введены изъятия, В.ВЕЛИЧКО сказал: «Предположим, что если по спиртовым (товарам) у Казахстана и Украина по табачным изделиям и нефтепродуктам, - понятно, что они будут действовать для всех стран Таможенного союза».

Как сообщал УНИАН, Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил об отсутствии оснований рассчитывать на присоединение Украины к Таможенному союзу Беларуси, Казахстана и России.

"Но надежда всегда умирает последней. Мы все же хотели бы видеть Украину в Таможенном союзе", - сказал А.ЛУКАШЕНКО, добавив, что по этому вопросу мнение белорусской стороны совпадает с позицией руководства России.

Глава белорусского государства отметил, что в решении вопроса о присоединении Украины к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству есть ряд объективных и субъективных факторов. По его мнению, прежнее руководство Украины "очень далеко отвело страну от постсоветских интеграционных процессов", к тому же Запад и Америка "держат Украину, можно сказать, на коротком поводке".

"Украина сейчас придерживается политики зоны свободной торговли. Но Россия правильно ставит вопрос: а как же ВТО? Если обнулить пошлины по некоторым товарам, то через Украину, как через черную дыру, в Россию и к нам могут пойти товары из ЕС, с запада, и разрушить экономическую стабильность", - заявил А.ЛУКАШЕНКО.

По его словам, в связи с этим Беларусь подчеркивает необходимость введения группы изъятий из режима зоны свободной торговли, который будет формироваться в СНГ, включая Украину.