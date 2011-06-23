Завтра состоится съезд АУБ

XV отчетно-избирательный Съезд Ассоциации украинских банков (АУБ) состоится 24 июня в 2011 г.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АУБ.

Согласно предоставленной информации, подтвердили свое участие и оплатили взносы на участие в съезде 87 банков, что составляет почти 80% от общего количества членов АУБ.

В повестке дня съезда отчет АУБ за последние четыре года и избрание нового руководящего состава Ассоциации.

Справка УНИАН. Ассоциация украинских банков создана в 1990 году как всеукраинская негосударственная, независимая, добровольная, некоммерческая организация. На сегодня в АУБ входят 119 банков, финансовых компаний и общественных организаций.