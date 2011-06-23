Фирташ: Украине необходимо развивать государственно-частное партнерство

Украине необходимо развивать государственно-частное партнерство, заявил журналистам Глава совета директоров Группы компаний Group DF Дмитрий ФИРТАШ по итогам заседания Совета отечественных и иностранных инвесторов при Президенте Украины.

Об этом агентству УНИАН сообщили в пресс-службе Д.ФИРТАША.

Оценивая прошедшее заседание, Д.ФИРТАШ отметил: «Впервые за всю историю Украины появилась площадка для диалога бизнеса и власти. Обычно нас вызывали, чтобы спросить, где налоги».

По словам Д.ФИРТАША, часто случается так, что государство и бизнес находятся по разные стороны баррикад. Поэтому встреча президента страны с инвесторами является хорошим сигналом для экономики.

«Должно быть двухстороннее движение. Нам не обходимо государственно-частное партнерство, его нужно построить», - подчеркнул Д.ФИРТАШ.