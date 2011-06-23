Украина и Израиль проводят консультации по введению свободной торговли между двумя странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в четверг, 23 июня, на брифинге журналистам сообщил заместитель министра экономики Украины Василий МАРМАЗОВ.

Он отметил, что официальные переговоры по этому поводу начнутся по завершению консультаций.

«Переговоры идут пока на уровне консультаций. Официальные переговоры начнутся, когда будет дан мандат делегациям (от глав государств – УНИАН)», - сказал В.МАРМАЗОВ.

На сегодняшний день, отметил он, состоялось уже несколько консультаций и на ноябрь запланировано заседание экспертной группы по вопросу введения свободной торговли между Украиной и Израилем.

Как сообщал УНИАН, в марте этого года, находясь с визитом в Иерусалиме, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ призвал Израиль принять меры для завершения переговоров о свободной торговле в текущем году.

В ноябре прошлого года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что в 2011 году между Украиной и Израилем будет заключено соглашение о свободной торговле.

9 февраля 2011 г. вступило в силу подписанное 21 июля 2010 года соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Израилем. Отныне граждане Украины и Израиля смогут посещать страны без виз на период, не превышающий 90 дней, на протяжении 180 дней.