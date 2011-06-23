Лакшми Миттал надеется, что автоматическое возмещение НДС будет системным

Председатель правления компании «АрселорМиттал» Лакшми МИТТАЛ во время личной встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ сегодня в Киеве выразил надежду, что автоматическое возмещение НДС будет иметь системный характер, а правительство Украины как можно скорее найдет решение проблемы с возвратом долга по НДС ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», образовавшегося в 2010 г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

«В своем выступлении г-н МИТТАЛ отметил определенный прогресс в этой области и дал высокую оценку правительству за обеспечение автоматического возврата НДС, которое ведется уже в течение 3 месяцев», - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Л. МИТТАЛ во время встречи с Президентом Украины также отметил, что среди препятствий для создания привлекательного инвестиционного климата в Украине - трудности с возмещением НДС, в том числе необходимость уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль в размере 50% от получаемых сумм бюджетного возмещения по НДС.

Глава компании "АрселорМиттал" выразил готовность участвовать в разработке рекомендаций по улучшению инвестиционного климата в Украине и вносить свой вклад в построение имиджа Украины как страны, привлекательной для инвестиций.

Л. МИТТАЛ подтвердил желание развивать свой бизнес в Украине.

Справка УНИАН. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн. тонн проката, около 7 млн. тонн стали и более 6,7 млн. тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.