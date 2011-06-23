По результатам заседания Совета инвесторов будет подготовлено поручение Президента

По результатам заседания Совета отечественных и иностранных инвесторов будет подготовлена памятная записка и соответствующее поручение Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины, исполнительный секретарь Совета Андрей ГОНЧАРУК на брифинге по итогам заседания Совета отечественных и иностранных инвесторов, сообщает пресс-служба.

«Проект будет подготовлен по предложениям всех участников Совета и их представителей», – сказал он.

По словам А.ГОНЧАРУКА, пленарные заседания Совета будут проходить раз в год, а в перерыве между ними будут работать экспертные группы, деятельность которых будет координироваться соответствующим комитетом инвесторов. «Таким образом, непрерывный, постоянный диалог между властью и инвесторами будет поддерживаться», – подчеркнул советник Президента, исполнительный секретарь Совета.

А.ГОНЧАРУК отметил, что на таком высоком уровне сотрудничество власти и отечественного и иностранного бизнеса наблюдается впервые. «Это прекрасный сигнал, что за одним столом сидят и отечественные, и иностранные инвесторы. Это добавляет уверенности в том, что продвижение наших реформ имеет как внешнюю, так и внутреннюю поддержку», – сказал советник Президента Украины – руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента.

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Томас МИРОВ также выразил уверенность, что сотрудничество в рамках Совета отечественных и иностранных инвесторов будет плодотворным. «Мы приветствуем сегодняшнее первое совещание, первое заседание и будем ожидать продолжения этой работы на постоянной основе уже в рабочей, экспертной плоскости, в рабочих группах, которые будут работать в дальнейшем и готовить следующее совещание», – сказал он.

В свою очередь, председатель наблюдательного совета ЗАО «Смарт-холдинг» Вадим НОВИНСКИЙ отметил, что открытость украинской экономики для иностранных инвесторов сделает отечественный бизнес более привлекательным, конкурентоспособным. «Сегодняшняя встреча показала, что власть хочет диалога с бизнесом и готова прислушиваться к нашим рекомендациям. Потому мы ведем конструктивный диалог и готовы и в дальнейшем принимать участие в работе этого Совета», – подчеркнул В.НОВИНСКИЙ.