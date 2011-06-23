Государство с начала года возместило бизнесу 20,7 млрд. грн. НДС – глава ГНСУ

Государство с начала нынешнего года осуществило возмещение бизнесу налога на добавленную стоимость на сумму 20 млрд.700 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в четверг, 23 июня, в Ивано-Франковске на пресс-конференции сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

«Информирую вас, что в этом году, на сегодняшний день мы вернули налога на добавленную стоимость бизнесу 20 млрд.700 млн. грн., - отметил он. – Это фактически на 13,7 млрд. грн. больше, чем было возвращено в прошлом году».

«Безусловно, этот вопрос мы еще не сняли с повестки дня, потому что накопили большие долги предшественники. Но мы эту проблему решим, и этот вопрос не будет так остро стоять, - добавил В. ЗАХАРЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, размер возмещения налога на добавленную стоимость по реальному экспорту в 2011 году, по предварительным расчетам правительства, составит около 37 млрд. грн.