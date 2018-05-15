Что ответил бизнес Президенту на вопрос, «какая погода в Украине»...

Вопросы вливаний в экономику Украины, которая остро нуждается в инвестировании, аспекты сотрудничества власти и бизнеса обсуждались на пленарном заседании Совета отечественных и иностранных инвесторов, которое прошло 23 июня в Киеве. Среди его участников - Ринат Ахметов, Вячеслав Богуслаев, Вадим Новинский, Дмитрий Фирташ, а также представители крупных иностранных компаний, в частности, «Макдональдз», «Эрнст Энд Янг», «Арселор Миталл», «Лукойл», «Майкрософт» и др. Также на встрече присутствовали руководители банков, в т.ч. «Сбербанка России», «Райфайзенбанка», «Банка ВТБ».

Открывая заседание, Президент Украины Виктор Янукович отметил, что бизнес должен дать ответ, устраивает ли его существующий уровень партнерства с властью, нужно ли вносить изменения в эти отношения, и вообще, правильно ли проводятся реформы в Украине. «Я убежден, что мы обречены сотрудничать сообща и рассчитывать, что мы будем заниматься реформами всю жизнь, потому что мир меняется, и современные вызовы, существующие сегодня в мире, они также будут меняться. И нам нужно будет все время пристраиваться и своевременно принимать решение», - сказал Президент.

Он отметил, что в большинстве случаев прислушивается к предложениям бизнеса, обращаясь к которому он спросил: «Какая погода в Украине, с вашей точки зрения?»…

Бизнес ответил:

Генеральный директор и председатель правления компании АрселорМиттал Лакшми Миттал выразил уверенность, что вновь созданный Совет может сыграть ключевую роль в разработке рекомендаций по усовершенствованию инвестиционного климата в стране. Он заявил о готовности компании АрселорМиттал участвовать в разработке этих рекомендаций и вносить свой вклад в построение имиджа Украины как страны, привлекательной для инвестиций. Лакшми Миттал подтвердил приверженность Украине и желание развивать свой бизнес в стране. Говоря о 5-летней истории компании АрселорМиттал в Украине, Лакшми Миттал отметил, что она может служить примером сотрудничества между правительством и инвестором, а также нахождения взаимопонимания и компромиссных решений в сложных условиях.

Среди препятствий для создания привлекательного инвестиционного климата в стране Лакшми Миттал назвал трудности с возмещением НДС, в том числе практическую необходимость уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль в размере 50% получаемых сумм бюджетного возмещения по НДС. Он отметил определенный прогресс в этой области и дал высокую оценку правительству за обеспечение автоматического возврата НДС, которое ведется уже в течение 3 месяцев. Лакшми Миталл выразил надежду, что автоматическое возмещение НДС будет иметь системный характер, а правительство как можно скорее найдет решение проблемы с возвратом долга по НДС, образовавшегося в 2010 году.

Во время личной встречи Лакшми Миттал и Президент обсудили перспективы развития ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Глава совета директоров Группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ заявил, что в Украине необходимо развивать государственно-частное партнерство. Оценивая прошедшее заседание, он отметил: «Впервые за всю историю Украины появилась площадка для диалога бизнеса и власти. Обычно нас вызывали, чтобы спросить, где налоги».

По словам Дмитрия Фирташа, часто случается так, что государство и бизнес находятся по разные стороны баррикад. Поэтому встреча Президента страны с инвесторами является хорошим сигналом для экономики. «Должно быть двухстороннее движение. Нам необходимо государственно-частное партнерство, его нужно построить», - подчеркнул Дмитрий Фирташ.

Владелец компании СКМ Ринат Ахметов подчеркнул, что «самое главное на сегодня то, что у власти и бизнеса одна цель. Мы все хотим, чтобы Украина была сильной страной с сильной экономикой. Мы все хотим создавать рабочие места. И мы все хотим, чтобы в нашей стране не было бедных. Но для этого нам необходим экономический рост. А экономического роста без отечественных и иностранных инвестиций не бывает. Инвестиции идут туда, где есть благоприятный инвестиционный климат». «Что нужно инвестору? Верховенство права, уважение прав частной собственности, свобода слова и свобода личности, стабильность, прозрачность и предсказуемость. И равные правила игры для всех. ...Президент Янукович идет по дороге реформ. Реформы – это самая сложная, самая трудная дорога. Но это единственная дорога, которая приведет Украину к успеху», - сказал Ринат Ахметов.

"Мы сегодня собрались у Президента, чтобы обсудить инвестиционную погоду в Украине.

Многие пришли к выводу, что сегодня март. В марте бывает холодно, а в июне – жарко.

Поэтому мы стремимся к апрелю", - сказал Ринат Ахметов.

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Томас Миров выразил уверенность, что сотрудничество в рамках Совета отечественных и иностранных инвесторов будет плодотворным. «Мы приветствуем сегодняшнее первое совещание, первое заседание и будем ожидать продолжения этой работы на постоянной основе уже в рабочей, экспертной плоскости, в рабочих группах, которые будут работать в дальнейшем и готовить следующее совещание», – сказал он.

В свою очередь, председатель наблюдательного совета ЗАО «Смарт-холдинг» Вадим Новинский отметил, что открытость украинской экономики для иностранных инвесторов сделает отечественный бизнес более привлекательным, конкурентоспособным. «Сегодняшняя встреча показала, что власть хочет диалога с бизнесом и готова прислушиваться к нашим рекомендациям. Потому мы ведем конструктивный диалог и готовы и в дальнейшем принимать участие в работе этого Совета», – подчеркнул Вадим Новинский.

По результатам заседания будет подготовлена памятная записка и соответствующее поручение Президента. По словам советника Президента - руководителя Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента, исполнительного секретаря Совета Андрея Гончарука, «проект будет подготовлен по предложениям всех участников Совета и их представителей».

Как отметил А.Гончарук, пленарные заседания Совета будут проходить раз в год, а в перерыве между ними будут работать экспертные группы, деятельность которых будет координироваться соответствующим комитетом инвесторов. «Таким образом, непрерывный, постоянный диалог между властью и инвесторами будет поддерживаться», – подчеркнул советник Президента, исполнительный секретарь Совета.

Время покажет, каковы будут результаты диалога власти и бизнеса…

Нина Сорока (УНИАН)