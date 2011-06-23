ГНСУ предлагает переход от ежеквартального декларирования налога на прибыль к ежегодному

Налоговая служба инициирует переход от ежеквартального декларирования налога на прибыль к ежегодному. Об этом сообщил председатель ГНС Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО во время расширенного выездного заседания правления Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine).

„Сейчас ко второму чтению готовится законопроект, который предусматривает еще целый ряд изменений к Налоговому кодексу, а именно: предоставление обобщающих письменных налоговых консультаций, совершенствования процедур погашения налогового долга, установление годового налогового периода по налогу на прибыль, то есть введение представления лишь годовой декларации, и т.д.” – отметил руководитель налогового ведомства.

Во время встречи с представителями деловых кругов, посвященной налаживанию системного диалога между властью и бизнесом, В.ЗАХАРЧЕНКО, рассказал о внедренных налоговой службой инновациях. В частности, речь шла о результатах автоматического возмещения НДС, обсуждались вопросы сокращения количества плановых проверок субъектов ведения хозяйства, внедрения Единого реестра налоговых накладных.

Встреча с представителями бизнеса состоялась в рамках рабочей поездки председателя ГНС Украины В.ЗАХАРЧЕНКО в город Ивано-Франковск, во время которой был торжественно открыт второй в Украине Сервисный центр обслуживания налогоплательщиков.