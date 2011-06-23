Проверить отчетность налогоплательщикам помогут специалисты Сервисных центров
Проверить поданную отчетность налогоплательщикам помогут специалисты Сервисных центров.
Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Виталий ЗАХАРЧЕНКО во время открытия Сервисного центра обслуживания налогоплательщиков в Ивано-Франковске, сообщила УНИАН пресс-служба ГНСУ.
„В одном из залов Сервисного центра мы оборудовали более двух десятков рабочих мест, на которых работники разных подразделений смогут в оперативном режиме отработать поданную плательщиком декларацию, обратить внимание на ошибки или сознательные нарушения, предоставить исчерпывающую консультацию по заполнению или даже провести камеральную проверку. И все это при полной прозрачности, которая делает невозможными какие-либо коррупционные деяния, и в одном помещении”, - добавил председатель налогового ведомства страны.
Открытый сегодня в Ивано-Франковске Сервисный центр обслуживания налогоплательщиков - второй в Украине. Он состоит из трех залов, каждому из которых присуща своя особенная функция. Так, например, в зале №1 плательщик может получить любую разрешительную документацию (свидетельство, патент, справку), в зале № 2 будет происходить прием отчетности, а в зале № 3, соответственно, проверка предоставленной отчетности.
„Сегодня налоговые инспекции предоставляют значительное количество услуг налогоплательщикам, но делают это разные подразделения, отделы, секторы и тому подобное. Соответственно, плательщику приходится контактировать с большим количеством сотрудников, ходить по кабинетам, выстаивать очереди. С открытием наших центров мы сводим эти проблемы на нет”,- подчеркнул В. ЗАХАРЧЕНКО.
Как сообщал УНИАН, первый Сервисный центр обслуживания налогоплательщиков открылся 22 июня в Донецке, а впоследствии планируется такие центры открыть по всей Украине. Основные задания центров – создание комфортных условий для налогоплательщиков, предоставление комплексных услуг по получению разрешительных документов, совершенствование процесса принятия налоговой отчетности и тому подобное.