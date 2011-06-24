В пятницу пара EUR/USD будет торговаться в диапазоне 1.4150–1.4300 - эксперт

На торгах в пятницу, 24 июня, валютная пара EUR/USD будет торговаться в диапазоне 1.4150–1.4300, GBP/USD – в 1.5900–1.6100. USD/CHF, вероятно, продолжит снижаться, поддержкой выступит уровень 0.8350. USD/JPY будет двигаться в диапазоне 80.00-81.00, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, в пятницу участники рынка ожидают публикации индикатора условий деловой среды от IFO по Германии, прогнозные значения по которому говорят о снижении, что может оказать давление на европейскую валюту. Данные по ВВП США также могут оказать поддержку доллару.