Налоговый кодекс положительно повлиял на поступление средств в бюджет – глава ГНСУ

Принятие Налогового кодекса положительно повлияло на поступление средств в бюджет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 23 июня на пресс-конференции в Ивано-Франковске сообщил председатель ГНС Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО, отвечая на вопрос, как повлияло принятие Налогового кодекса на поступления в бюджет. «Анализ поступлений в бюджет за 5 месяцев 2011 года свидетельствует, что принятие Налогового кодекса на наполнение бюджетов разных уровней повлияло положительно, - отметил председатель ГНС Украины. - Мы видим динамику поступлений».

По его словам, увеличение поступлений связано с внесением изменений в законодательство, с «детенизацией экономики, которую осуществляют государственные налоговые службы, а также с экономическим ростом в целом в государстве».

«В частности, что касается Ивано-Франковской области, то за январь-май в Сводный бюджет Украины собранно почти 1,8 млрд. грн. или на 62,3% больше, чем в прошлом году, - сообщил В.ЗАХАРЧЕНКО. - В местные бюджеты поступило 565 млн. грн., что превысило прошлогодние показатели почти на 22%. Мы видим, что принятие Налогового кодекса на наполнение местных бюджетов как-то негативно не повлияло».

Он также сообщил, что в январе-мае 2011 г. в Сводный бюджет Украины поступило почти 109 млрд. грн., что на 35,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года. По словам В.ЗАХАРЧЕНКО, в Государственный бюджет за 5 месяцев поступило 86,6 млрд. грн., а в местные – 28,1 млрд. грн., что фактически на 2,8 млрд. грн. больше, чем в прошлом году.