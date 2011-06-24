Клюев будет представлять Украину на заседании Экономического совета СНГ
10:25, 24 июня 2011Финансы
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Москва. Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ будет представлять Украину на заседании Экономического совета СНГ в Москве 28 июня.
Об этом УНИАН сообщили в дипломатических кругах.
По информации пресс-службы Исполкома СНГ, 50-е заседание Экономического совета СНГ намечено провести 28 июня на территории Всероссийского выставочного центра в Москве.
В тот же день на ВВЦ откроется межгосударственная выставка, посвященная 20-летию Содружества Независимых Государств.
Как сообщал УНИАН, 17 июня А.КЛЮЕВ заявил, что Украина готова к подписанию договора о зоне свободной торговли СНГ на заседании Экономического совета Содружества.
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