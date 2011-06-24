Москва. Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ будет представлять Украину на заседании Экономического совета СНГ в Москве 28 июня.

Об этом УНИАН сообщили в дипломатических кругах.

По информации пресс-службы Исполкома СНГ, 50-е заседание Экономического совета СНГ намечено провести 28 июня на территории Всероссийского выставочного центра в Москве.

В тот же день на ВВЦ откроется межгосударственная выставка, посвященная 20-летию Содружества Независимых Государств.

Как сообщал УНИАН, 17 июня А.КЛЮЕВ заявил, что Украина готова к подписанию договора о зоне свободной торговли СНГ на заседании Экономического совета Содружества.