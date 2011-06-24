В июне автоматическое возмещение НДС может достичь 73% - глава ГНСУ

В июне этого года автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) может достичь 73%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО в четверг во время встречи с предпринимателями в Ивано-Франковске. «Если в январе этого года НДС в автоматическом режиме мы возместили 24-м предприятиям, то уже в апреле 122-м, - сказал он. - Почти половина задекларированных сумм уже возмещается автоматически».

В.ЗАХАРЧЕНКО также обратил внимание собравшихся на сокращение полного срока возмещения НДС до 26 дней.

Председатель Налоговой также сообщил, что, например, в первом полугодии прошлого года в бюджет поступало ежемесячно 3 млрд. грн НДС, а в этом году – 6-7 млрд. грн НДС.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 23 июня, в Ивано-Франковске В.ЗАХАРЧЕНКО заявил, что с начала нынешнего года государство осуществило возмещение бизнесу налога на добавленную стоимость на сумму 20 млрд.700 млн. грн.

Напомним, что автоматическое возмещение НДС в Украине предусмотрено Налоговым кодексом и началось с марта 2011 года.