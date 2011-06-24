Кабмин привлек в качестве финансового советника компанию Goldman Sachs

Кабинет министров Украины привлек в качестве финансового советника компанию Goldman Sachs.

Соответствующее распоряжение №571 от 20 июня размещено на сайте правительства.

Согласно документу, компания привлечена в качестве советника по вопросам управления финансовыми инвестициями, государственным и гарантированным государством долгом, осуществления государственных внутренних и внешних заимствований, а также по другим вопросам реализации государственной финансовой политики, по ее же предложению.

Привлечение компании Goldman Sachs в качестве советника, согласно распоряжению, будет происходить на безоплатной основе.

Справка УНИАН. Goldman Sachs - один из крупнейших инвестиционных банков в мире. Созданный в 1869 году в Нью-Йорке Goldman Sachs работает в 65 странах мира. Банк в 2009 году получил более 45 млрд. долларов дохода, получив более 13 млрд. долларов чистой прибыли.

Капитализация 376 компаний (24 из которых иностранные) на Варшавской фондовой бирже составляет около 270 млрд. долларов, 160 млрд. из них - капитализация польских фирм.