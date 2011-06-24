ГНСУ планирует создать единый национальный офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков
Государственная налоговая служба Украины планирует создать единый национальный офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом 23 июня в Ивано-Франковске на пресс-конференции сообщил председатель ГНС Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО, отвечая на вопрос о модернизации работы налоговых служб.
«Мы планируем создать единый национальный офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков, - отметил В.ЗАХАРЧЕНКО, - Почему крупных, чтобы вы поняли? У нас в государстве есть 1152 крупных налогоплательщика, которые, фактически, платят в бюджет 72%, то есть наполняют бюджет на 72%. Поэтому для них будем делать новые сервисные услуги, которые позволят на ранней стадии выяснить, выявить какие-то проблемные вопросы. Чтобы мы не приходили с проверкой на это предприятие, чтобы мы не приходили туда с написанием акта, а чтобы мы и плательщик налога имели возможность выяснить отношения еще на той стадии, когда еще не подается отчетность электронная. Тогда еще можно внести какие-то изменения и не доводить это дело до апелляций или судебных процессов и прочее. В этом направлении мы и работаем по методу горизонтального мониторинга».
Он также сообщил. что, модернизируя налоговые службы, используют новейшие технологии. «В частности, внедряем сервисные центры по обслуживанию налогоплательщиков (вчера такой открыли в Ивано-Франковске – УНИАН), внедряем так называемый горизонтальный мониторинг, а это вообще новое для нашего государства», - добавил В.ЗАХАРЧЕНКО.