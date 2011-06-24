Налоговая нацелилась "на выявление рисков" - Захарченко

Налоговые службы ежеквартально уменьшают количество проверок для добросовестных налогоплательщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на встрече с предпринимателями области в Ивано-Франковске председатель ГНС Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

По его словам, деятельность налоговых служб нацеливается «на выявление рисков, то есть на работу тех, кто не платит налоги вообще, или принимает участие в их минимизации, то есть в разных схемах противоправных».

«Сейчас надзор за теми, кто платит налоги, мы уменьшаем, - отметил В.ЗАХАРЧЕНКО. – И, вообще, количество проверок добросовестных налогоплательщиков мы ежеквартально в этом году уменьшаем. В частности, в первом квартале мы провели таких проверок только на 30%. Посмотрели на динамику, происходящую с поступлениями в бюджет и другие показатели, – увидели, что мы ничего не теряем. Поэтому мы решили пойти еще дальше и сократили на 54% проверки на добавленную стоимость. И мы видим, что у нас есть понимание с этими плательщиками».

Председатель ГНСУ напомнил предпринимателям, что в этом году действует приказ «о фактическом запрещении проверок относительно малого и среднего бизнеса». «Только в исключительных случаях проводим такие проверки, - добавил он, - если есть разногласия, если задействованы схемы минимизации уплаты налогов или есть заявления соответствующих органов относительно таких плательщиков».