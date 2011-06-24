Греция снова обратилась к ЕС и МВФ за помощью

Правительство Греции направило официальный запрос ЕС и МВФ о предоставлении дополнительной финансовой помощи, сообщает Лента.ру со ссылкой Agence France-Presse.

О получении соответствующего запроса от премьер-министра Греции Георгиоса ПАПАНДРЕУ говорится в совместном заявлении участников саммита стран Евросоюза, распространенном вечером в четверг, 23 июня. Решение о предоставлении помощи Греции, сообщается в документе, планируется принять в начале июля. Ситуация в Греции одна из основных тем двухдневного саммита ЕС, открывшегося 23 июня.

Ранее сообщалось, что в рамках второго этапа финансовой помощи Евросоюз выделит Греции более 100 миллиардов евро. Ключевым условием предоставления дополнительной помощи Евросоюз назвал принятие Грецией программы антикризисных мер, включающей в себя сокращение расходов бюджета на 28 миллиардов евро.

Греция, государственный долг которой приближается к 350 миллиардам евро, находится на грани дефолта. Евросоюз и МВФ ранее уже выделили Греции 110 миллиардов евро, однако этого оказалось недостаточно для вывода страны из кризиса.

Премьер-министр Греции Г.ПАПАНДРЕУ 17 июня произвел перестановки в правительстве, назначив, в частности, нового министра финансов. 21 июня парламент Греции вынес вотум доверия обновленному кабинету министров. Поддержка парламента, сообщалось после голосования, позволит премьер-министру Греции продолжить реализацию антикризисной программы, от выполнения которой зависит получение страной финансовой помощи.