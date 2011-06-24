НБУ сорвал съезд Ассоциации украинских банков?

Ассоциация Украинских Банков (АУБ) подозревает Национальный банк Украины в давлении на членов ассоциации, которое привело в массовому отзыву заявок на участие в сегодняшнем съезде банковского объединения, с последующим его срывом из-за отсутствия кворума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в пятницу, 24 июня, президент АУБ Александр СУГОНЯКО.

Как сообщил присутствующий на пресс-конференции председатель совета АУБ, народный депутат Украины Станислав АРЖЕВИТИН, по состоянию на 10:00 четверга, 23 июня, свое участие в XV съезде АУБ подтвердили и внесли взносы 87 банков, что составляет 80% от общего количества членов АУБ. Таким образом, необходимый кворум для правомочности съезда (составляет 55 банков) был обеспечен.

При этом, по словам С.АРЖЕВИТИНА, во второй половине дня 23 июня произошел массовый отказ банков от участия в съезде. На 17:00 23 июня были отозваны заявки 41 банком, в связи с чем был сорван кворум съезда.

Как сообщил А.СУГОНЯКО, в связи со случившимся руководство АУБ обратилось с письмом к первому заместителю председателя НБУ Юрию КОЛОБОВУ и заместителю председателя НБУ Игорю СОРКИНУ. В частности, в письме АУБ отмечает, что «очевидно, что такая ситуация вокруг съезда АУБ не могла произойти без вмешательства влиятельных чиновников».

А.СУГОНЯКО отметил, что АУБ просит руководство НБУ объяснить данную ситуацию, в частности, учитывая встречу НБУ и АУБ 22 июня, во время которой в Нацбанке подчеркнули заинтересованность углубления профессионального сотрудничества с АУБ.

При этом, отвечая на вопрос журналистов, имеет ли АУБ информацию о давлении со стороны НБУ на руководство комбанков, которые изъявили желание принять участие в съезде, А.СУГОНЯКО сказал: «По словам банкиров, к этому отзыву (заявок на участие в съезде — УНИАН) и влиянию на владельцев банков и председателей правлений, имели отношение некоторые названные чиновники Национального банка Украины. Но это факты, которые на словах были сказаны, и которые мы проверяем».

По информации АУБ, в повестку дня XV съезда Ассоциации были внесен отчет АУБ за последние четыре года, а также избрание нового руководства АУБ. В частности, на съезде планировалось переизбрать председателя совета АУБ, президента АУБ, новый состав совета АУБ, внести изменения в устав АУБ и рассмотреть ряд других вопросов.

Агентство УНИАН обратилось за комментарием в Национальный банк Украины.