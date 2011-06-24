Сальдированный убыток украинских банков сократился в 7,5 раза – до 1 млрд. грн.

Сальдированный убыток украинских банков в январе-мае 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократился в 7,5 раза – до 1 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Доходы банков увеличились на 5,2% и составляли 56,7 млрд. грн., расходы – сократились на 6,0%, до 57,7 млрд. грн.

По данным НБУ, доходная часть на 81,2% обеспечивается за счет процентных доходов, на 12% – за счет комиссионных доходов.

Крупнейшими расходными статьями банков являются процентные расходы – 41,4%, общие административные расходы – 22,3%, отчисления в резервы – 22,6%.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 июня 2011 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков. В состоянии ликвидации находятся 19 банков.

Украинская банковская система в 2010 году сократила убыток почти в 3 раза – до 13,027 млрд. грн.