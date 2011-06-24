Клюев наградил лучших сотрудников таможенной службы по случаю 20-летия создания ведомства

Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ вручил награды Кабинета министров Украины лучшим работникам Государственной таможенной службы, а также дипломы с отличием лучшим выпускникам Академии таможенной службы Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьера.

Также А.КЛЮЕВ от имени правительства Украины поздравил работников таможенной службы по случаю 20-летия ее основания.

На торжественном заседании А.КЛЮЕВ зачитал поздравление от имени премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.

Кроме того, первый вице-премьер вручил погоны руководству центрального аппарата Гостаможслужбы и региональных таможен, которым указом Президента Украины присвоены специальные звания.

Также А.КЛЮЕВ осмотрел мониторинговый центр Гостаможслужбы, официальная презентация которого состоялась во время торжеств по случаю 20-летия ведомства.

Мониторинговый центр создан для оперативного реагирования на обращения, поступающие от граждан и субъектов внешнеэкономической деятельности.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ с 23 июня находится в отпуске. В период отпуска премьер-министра обязанности главы правительства исполняет первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.