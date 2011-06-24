Банкир: руководство АУБ само лишило банкиров возможности участия в XV съезде Ассоциации

Руководство Ассоциации украинских банков (АУБ) само лишило участников возможности попасть на очередной XV съезд. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил президент Харьковского банковского союза Анатолий ВОЛАК, комментируя заявление руководства АУБ об административном вмешательстве в деятельность Ассоциации и срыве XV съезда АУБ.

По словам А.ВОЛАКА, часть делегатов только накануне вечером получили приглашения и повестку дня съезда. «Беспрецедентность этих событий заключалась в том, что сначала руководство Ассоциации трижды отказалось провести встречу с советом Ассоциации - органом, который их наняв. Более того, когда этот скандальный съезд начался в пятницу, часть участников не смогли на него попасть из-за отказа бритоголовых парней пустить в помещение, ссылаясь на отсутствие их фамилий в списках», - отметил банкир.

По его мнению, основной причиной такого поведения со стороны руководства Ассоциации украинских банков является тот факт, что главным пунктом повестки дня было переизбрание президента и председателя совета Ассоциации, а также внесение изменений в устав организации. А.ВОЛАК считает, руководство АУБ пыталось любым способом добиться своего переизбрания, при том что банкиров волновали более актуальные вопросы.

Кроме того, по его мнению, на сегодня руководство Ассоциации углубляет внутренний конфликт среди украинских банков, в связи с чем большинство банкиров считают необходимым провести обновление организации.

При этом А.ВОЛАК уверен, что съезд АУБ непременно состоится, но он будет внеочередной, после того как будет собрано необходимое количество подписей членов Ассоциации. В то же время некоторые банкиры высказывают недовольство политикой, проводимой руководством Ассоциации, за что президент АУБ Александр СУГОНЯКО и глава совета АУБ Станислав АРЖЕВИТИН могут лишиться своих должностей.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции руководство Ассоциации украинских банков (АУБ) заявило о возможной причастности Национального банка Украины к срыву XV съезда организации, в частности давлении на членов Ассоциации, которое привело к массовому отзыву заявок на участие в сегодняшнем съезде банковского объединения с последующим его срывом из-за отсутствия кворума.