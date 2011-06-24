Межбанк: закрытие торгов - 7,9945/7,9970 грн./долл.

Сегодня на украинском на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9935/7,9970, к 12:00 цены повысились до 7,9950/7,9975. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9945/7,9970 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2830/33, к 12:00 цены поднялись - 0,2840/42. К закрытию торгов цены снизились - 0,2835/37. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,2200 (+0,0950).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4190/1,4305. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками 11,3515/11,3595, к 12:00 цены ушли вверх - 11,3990/11,4055. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали - 11,3640/11,3715.