Госдолг Украины в мае уменьшился на 0,7% – до 57,78 млрд. долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 мая 2011 года составил 460 млрд. 575 млн. 646,54 тыс. грн., или 57 млрд. 784 млн. 313,2 тыс. долл., что на 0,7% меньше показателя на конец апреля 2011 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на 31 мая 2011 г. составил 294 млрд. 092 млн. 385,68 тыс. грн. (63,85% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 36 млрд. 092 млн. 385,68 тыс. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 166 млрд. 483 млн. 260,86 тыс. грн. (36,15%), или 20 млрд. 887 млн. 167,97 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец мая 2011 г. составил 345 млрд. 099 млн. 158,18 тыс. грн. (74,93%), или 43 млрд. 296 млн. 509,45 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 192 млрд. 278 млн. 074,55 тыс. грн. (41,75%), или 24 млрд. 123 млн. 412,86 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 152 млрд. 821 млн. 083,63 тыс. грн. (33,18%), или 19 млрд. 173 млн. 096,59 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 115 млрд. 476 млн. 488,36 тыс. грн. (25,07%), или 14 млрд. 487 млн. 803,75 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 101 млрд. 814 млн. 311,13 тыс. грн. (22,11%), или 12 млрд. 773 млн. 732,37 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 13 млрд. 662 млн. 177,23 тыс. грн. (2,97%), или 1 млрд. 714 млн. 071,38 тыс. долл.

В январе-мае 2011 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 28 млрд. 280 млн. 895,34 тыс. грн. (6,54%). Государственный внешний долг увеличился на 10 млрд. 464 млн. 757,55 тыс. грн. (5,76%), в основном за счет роста курса иностранных валют к гривне и доразмещения облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 100 млн. долл., размещения облигаций внешнего госзайма на 1,5 млрд. долл. Государственный внутренний долг вырос на 11 млрд. 158 млн. 985,57 тыс. грн. (7,88%), в основном за счет выпуска ОВГЗ для финансирования дефицита Госбюджета, капитализации НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 5 млрд. грн. и капитализации ПАО «Родовид Банк» на сумму 3,95 млрд. грн.

Гарантированный государством долг Украины увеличился на 6 млрд. 657,15 млн. грн. (6,12%), за счет роста курсов иностранных валют к гривне и привлечения под государственную гарантию средств (еврооблигации) в объеме 690 млн. долл. США для ГП «Финансирование инфраструктурных проектов» в соответствии с постановлениями Кабинета министров Украины от 06.02.2011 № 104 и от 06.04.2011 № 387.

При этом в мае 2011 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 2 млрд. 747,7 млн. грн. в основном, за счет погашения внутреннего и внешнего государственного долга и снижение курса СПЗ к национальной валюте.