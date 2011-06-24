НБУ с 29 июня ужесточает нормативы валютного регулирования для банков

Национальный банк Украины своими постановлениями №204 и №205, текстами которых располагает УНИАН, ужесточает нормативы валютного регулирования для банков.

Постановления вступают в силу с 29 июня 2011 года.

В частности, постановлением №205 предусмотрено сокращение лимита общей длинной открытой валютной позиции банка (Л13-1) с 20% до 5%.

Лимит общей короткой открытой валютной позиции банка (Л13-2) остается на уровне 10%.

Регулятор своим постановлением №204 внес изменения в Положение о порядке установления Национальным банком Украины лимитов открытой валютной позиции и контроль за их соблюдением уполномоченными банками.

Так, Нацбанк сократил с 1 месяца до 10 дней срок выполнения банком новоустановленных лимитов.

Кроме того, НБУ обязал банки ежедневно выполнять указанные лимиты (на сегодня отчетными данными считается среднеарифметическое значение лимита за месяц).

Своим постановлением №204 НБУ также внес изменения в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия за нарушение банковского законодательства.

Так, Нацбанк будет применять санкции к тем банкам, которые допустили нарушение лимита подряд пять или более раз (на сегодня меры воздействия применяются в случае нарушения лимита два месяца подряд). Санкция в виде ограничения проведения ряда операций будет применяться к банку, который нарушил лимит десять или более дней подряд.

НБУ также предусмотрел, что банк имеет право покупать иностранную валюту в пределах установленного лимита общей длинной открытой валютной позиции исключительно при условии соблюдения порядка формирования обязательных резервов за предыдущий отчетный период.

Банк, в случае превышения установленного размера лимита общей длинной открытой валютной позиции, обязан продать сумму такого превышения не позже следующего банковского дня.

В документе также указывается, что банк, который допустил нарушение значения лимита общей длинной открытой валютной позиции, не имеет права осуществлять покупку иностранной валюты у Национального банка во время осуществления валютных интервенций на межбанковском валютном рынке Украины на протяжении периода существования этого нарушения и следующих 30 календарных дней с даты приведения размера общей длинной открытой валютной позиции в соответствие с установленным НБУ значением лимита.