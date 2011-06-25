Объем продажи валюты на межбанке 24 июня составил 850,6 млн. долл.

Объем продажи валюты на межбанковском рынке 24 июня т.г. составил 850,6 млн. долл. (в эквиваленте), что на 64,5 млн. долл. больше, чем за предыдущий день торгов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из общего объема сумма продажи долларов составила 676,2 млн. долл.

Как сообщалось, в этот день на украинском на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9935/7,9970, к 12:00 цены повысились до 7,9950/7,9975. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9945/7,9970 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2830/33, к 12:00 цены поднялись - 0,2840/42. К закрытию торгов цены снизились - 0,2835/37. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,2200 (+0,0950).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4190/1,4305. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками 11,3515/11,3595, к 12:00 цены ушли вверх - 11,3990/11,4055. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали - 11,3640/11,3715.